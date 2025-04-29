Дэниел Рэдклифф поздравил коллегу по Гарри Поттеру с рождением сына

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Дэниел Рэдклифф обратился к актёру Руперту Гринту, который стал отцом.

Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа is licensed under public doman Актёр Руберт Гринт

Дэниел Рэдклифф опубликовал в социальных сетях фото коллеги по фильму "Гарри Поттер", сыгравшего Рона Уизли. На фото Гринт держит в руках младенца.

"Поздравляем Руперта Гринта и его подругу Джорджию Грум с появлением второго ребёнка! Рад за них обоих!" — написал актёр под снимком.

Сам Гринт раскрыл имя своего сына. Он назвал наследника Голди Джи Гринт.

Ранее Стало известно, кто сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг.



Дэ́ниел Дже́йкоб Рэ́дклифф (англ. Daniel Jacob Radcliffe; род. 23 июля 1989, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноимённых фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг.



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