Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как растут сильные дети: 7 привычек любящих родителей
Почему кошка ломится в ванную, как только вы туда заходите: 7 пушистых причин
Грозят обыском? Как одним вопросом остановить самоуправство инспектора
Пыльца не пройдёт: вот как защитить дом от аллергии весной
Сахар и рассада: как правильно использовать сладкое чудо для роста
Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом
Как всегда выглядеть на миллион: секреты быстрой сборки без стресса
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Зарплата учителей ниже, чем у разносчиков пиццы? Валентина Матвиенко бьёт тревогу

Дэниел Рэдклифф поздравил коллегу по Гарри Поттеру с рождением сына

0:39
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф обратился к актёру Руперту Гринту, который стал отцом.

Актёр Руберт Гринт
Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа is licensed under public doman
Актёр Руберт Гринт

Дэниел Рэдклифф опубликовал в социальных сетях фото коллеги по фильму "Гарри Поттер", сыгравшего Рона Уизли. На фото Гринт держит в руках младенца.

"Поздравляем Руперта Гринта и его подругу Джорджию Грум с появлением второго ребёнка! Рад за них обоих!" — написал актёр под снимком.

Сам Гринт раскрыл имя своего сына. Он назвал наследника Голди Джи Гринт.

Ранее Стало известно, кто сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ  «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг.

Дэ́ниел Дже́йкоб Рэ́дклифф (англ. Daniel Jacob Radcliffe; род. 23 июля 1989, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноимённых фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Домашние животные
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет Аудио 
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Популярное
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие

Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?

Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Как растут сильные дети: 7 привычек любящих родителей
Почему кошка ломится в ванную, как только вы туда заходите: 7 пушистых причин
Грозят обыском? Как одним вопросом остановить самоуправство инспектора
Пыльца не пройдёт: вот как защитить дом от аллергии весной
Сахар и рассада: как правильно использовать сладкое чудо для роста
Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом
Как всегда выглядеть на миллион: секреты быстрой сборки без стресса
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Зарплата учителей ниже, чем у разносчиков пиццы? Валентина Матвиенко бьёт тревогу
Как избежать ненужных расходов за границей: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.