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Волочкова шокировала признанием: то, что сделала её мать, не подлежит прощению

1:49
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова приняла участие в шоу "Семейные тайны" с Кристиной Задорой и честно рассказала о своих отношениях с матерью.

Пожар в лесу
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пожар в лесу

Волочкова много лет конфликтовала с мамой. Недавно они помирились и стали уже лучше общаться, однако за этой видимостью скрывается глубокая рана, которая не заживает в душе Анастасии. По словам балерины, родительница принесла ей столько боли, что её трудно простить. Волочкова сравнила свою мать с отцом, о котором высказалась с большим теплом.

"Мой папа, к сожалению, ничего не может сказать. Он инвалид уже 17 лет. Зато мама может — у неё все плохие. Я к тому, что каждый человек, столкнувшийся с проблемами, предательством, сам выбирает свой путь. Один выбирает путь всепрощения, другой — идёт по пути мести. Моя мама выбрала второй путь. Я — первый", — поделилась Анастасия Волочкова.

Также она призналась, что, если бы она раскрыла до конца всю правду о матери, это шокировало бы любого человека, который бы это услышал.

"Если вы сейчас узнаете, за что я не могу простить мать, вы просто поразитесь. Вы бы в жизни не простили её", — заявила балерина.

Ранее Волочкова рассказывала, что мать всегда вставляла ей палки в колёса и пыталась отобрать у неё любые деньги. По словам знаменитости, мама отзывалась о её возлюбленных как о моральных уродах, что не мешало ей брать деньги и у них тоже, а однажды женщина втайне продала квартиру дочери.

"Я поверить в это не могла… Родная мать… Именно после этого я сказала маме: "Пока, неудачница. Живи теперь на эти отнятые у меня деньги", — признавалась Волочкова.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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