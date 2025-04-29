Даня Милохин похвастался купленной в Казахстане недвижимостью

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Молохин показал, какую недвижимость ему удалось приобрести за рубежом.

Фото: Телеграм-канал Дани Милохина is licensed under public doman Блогер Даня Милохин

24-летний Даня Милохин опубликовал в социальных сетях фото из Казахстана. Звезда Интернета на фото запечатлён в некой полуразваленной конструкции, похожей на уличный туалет.

"Я, кстати, купил недвижимость", — похвастался Даня.

Милохин покинул Россию после начала СВО. Даня проживает в Дубае в арендованной квартире в престижном районе Джумейра. Окна его апартаментов выходят на побережье Персидского залива.

Милохин увлекается боксом и продолжает вести социальные сети.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин начал встречаться с уроженкой Украины Дариной Зеленской.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.



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