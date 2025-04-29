Даня Милохин похвастался купленной в Казахстане недвижимостью

Блогер Даня Молохин показал, какую недвижимость ему удалось приобрести за рубежом.
24-летний Даня Милохин опубликовал в социальных сетях фото из Казахстана. Звезда Интернета на фото запечатлён в некой полуразваленной конструкции, похожей на уличный туалет.
"Я, кстати, купил недвижимость", — похвастался Даня.
Милохин покинул Россию после начала СВО. Даня проживает в Дубае в арендованной квартире в престижном районе Джумейра. Окна его апартаментов выходят на побережье Персидского залива.
Милохин увлекается боксом и продолжает вести социальные сети.
Ранее сообщалось, что Даня Милохин начал встречаться с уроженкой Украины Дариной Зеленской.
Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
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