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Словно замужем за миллионером: поклонники узнали, кто дарит Люсе Чеботиной шикарные подарки

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Шоу-бизнес

Люся Чеботина не испытывает недостатка в мужском внимании, однако она не будет начинать роман с первым же, кто предложит ей встречаться.

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

Чеботина часто получает дорогие подарки, из-за чего многим кажется, что у неё роман с состоятельным мужчиной, который гораздо старше её, но эти слухи не соответствуют действительности. Несмотря на то что подобные подарки обычно дарят не просто друзья, в Люсином случае всё происходит наоборот.

"Они меня балуют. Балуют так красиво, что можно подумать, что я замужем просто за каким-то невероятным мужчиной. Но меня балуют, в частности, друзья", — пояснила певица.

Об этом сообщает Super.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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