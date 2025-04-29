Словно замужем за миллионером: поклонники узнали, кто дарит Люсе Чеботиной шикарные подарки

Люся Чеботина не испытывает недостатка в мужском внимании, однако она не будет начинать роман с первым же, кто предложит ей встречаться.
Чеботина часто получает дорогие подарки, из-за чего многим кажется, что у неё роман с состоятельным мужчиной, который гораздо старше её, но эти слухи не соответствуют действительности. Несмотря на то что подобные подарки обычно дарят не просто друзья, в Люсином случае всё происходит наоборот.
"Они меня балуют. Балуют так красиво, что можно подумать, что я замужем просто за каким-то невероятным мужчиной. Но меня балуют, в частности, друзья", — пояснила певица.
Об этом сообщает Super.
Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.
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