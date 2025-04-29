Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одной ампулы на литр воды: как стимулировать орхидеи к новым стрелам
Маленькие трюки для кухни, которые сэкономят ваше время и нервы
Больше никаких полуфабрикатов: этот домашний хашбраун покорит вас с первого кусочка
Тайны марсианского кратера: марсоход "Персеверанс" нашёл на Марсе нечто неожиданное
Как стать моложе без операций: всё о биорепарации — новой суперпроцедуре
Таиланд меняет правила игры: новые требования для туристов с 1 мая
Белоснежный подоконник без усилий: секреты, которые работают
Обновлённая канатная дорога в Нижнем Новгороде готова: 56 новых кабинок откроют путь к новым возможностям
Забытая стратегия тренировок в спортзале из 80-х, которая поможет вам нарастить мышечную массу

Просто краш: Юрий Лоза показал 39-летнего красавца-сына

1:02
Шоу-бизнес

Сын певца Юрия Лозы Олег Лоза пошёл по стопам отца и выпустил песню.

Певец Юрий Лоза с сыном
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman
Певец Юрий Лоза с сыном

Певец Юрий Лоза поздравил сына с днём рождения. Олегу Лозе исполнилось 39 лет. Он сопроводил свой пост фотографией красавца-наследника.

"Пусть он будет здоров, и пусть у него получится всё, что задумано! Сегодня для вас песня в его исполнении", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Свой пост он сопроводил ссылкой на RUTUBE с песней сына.

Сын Лозы с профессионализмом оперного певца (Олег Лоза поёт в опере) исполнил на итальянском языке песню "Скажите, девушки, подружке вашей".

Интернет-пользователи были впечатлены талантом и внешними данными молодого мужчины.

"Просто краш", — писали в Сети.

Юрий Лоза женат на Светлане Лозе (Мережковской), певице и поэтессе. У них в браке родился единственный сын Олег.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Последние материалы
Секрет тех, кто всегда полон энергии: доступно, незаметно, эффективно
Странный запах в холодильнике? Вот как убрать его за минуту без лишних затрат
Секрет сочного шашлыка: этот маринад превратит свинину в гастрономический шедевр
Их больше не купить: машины, за которым в СССР гонялись даже большие начальники
Неугомонного студента спасатели дважды снимали с вершины Фудзиямы: все ждут третьей попытки
Вулкан в Боливии "проснулся" спустя 250 000 лет: чем живёт вулкан после сна длиной в века
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Прибыль Domino's Pizza бьёт рекорды, но выручка в кризисе — что происходит
Паровая обработка растений: эффективный способ или лишняя трата времени
Фрукты помогают наращивать мышечную массу, но эти 5 — лучшие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.