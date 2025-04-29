Просто краш: Юрий Лоза показал 39-летнего красавца-сына

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын певца Юрия Лозы Олег Лоза пошёл по стопам отца и выпустил песню.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman Певец Юрий Лоза с сыном

Певец Юрий Лоза поздравил сына с днём рождения. Олегу Лозе исполнилось 39 лет. Он сопроводил свой пост фотографией красавца-наследника.

"Пусть он будет здоров, и пусть у него получится всё, что задумано! Сегодня для вас песня в его исполнении", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Свой пост он сопроводил ссылкой на RUTUBE с песней сына.

Сын Лозы с профессионализмом оперного певца (Олег Лоза поёт в опере) исполнил на итальянском языке песню "Скажите, девушки, подружке вашей".

Интернет-пользователи были впечатлены талантом и внешними данными молодого мужчины.

"Просто краш", — писали в Сети.

Юрий Лоза женат на Светлане Лозе (Мережковской), певице и поэтессе. У них в браке родился единственный сын Олег.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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