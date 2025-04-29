Интимные откровения Анны Семенович: вот что заставляет певицу спать в разных комнатах с женихом

У Анны Семенович прекрасные отношения с женихом Денисом Шреером. Между ними царит полное взаимопонимание и гармония, однако Анна всё равно спит с ним в разных комнатах. В шоу "Секрет на миллион" певица призналась, что ей мешает спать с Денисом в одной комнате.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрій Кепа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Костёр у реки

Оказывается, Денис храпит. Из-за этого Семенович может мучиться бессонницей. Чтобы избежать этой неприятности, влюблённые решили пойти на компромисс.

"Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас", — рассказала знаменитость.

Также она поделилась, как обычно у них начинается утро. Анна встаёт раньше и ждёт звонка от Дениса.

"Я раньше просыпаюсь, он встаёт чуть позже. Я бегу вниз, делаю женские дела и смотрю: звонок от любимого. Он такой: "Я проснулся". Я такая: "Поняла, подымаюсь!" — раскрыла подробности Анна Семенович.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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