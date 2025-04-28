Все со мной прощаются: Ольга Бузова решила надолго покинуть Россию

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова попрощалась с российскими поклонниками в аэропорту.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова записала видео в социальных сетях из аэропорта. Она объяснила, что решила покинуть Россию.

"Ну всё, улетаю. И грустно, и радостно. Впереди увлекательное путешествие! Все со мной прощаются", — сказала знаменитость, посылая фанатам воздушные поцелуи.

Она призналась в любви к Москве. Бузова не объяснила, куда она улетает, но пообещала вернуться в Россию в июне.

Ранее набравшая в весе Ольга Бузова показала свой калорийный завтрак.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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