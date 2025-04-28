Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что заставило их с Джейсоном Стетхэмом сбежать из Голливуда

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли в откровенном интервью The Times шокировала поклонников, объяснив, почему они с актёром Джейсоном Стетхэмом бросили солнечную Калифорнию ради дождливого Лондона.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Рози Хантингтон-Уайтли в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем

Оказалось, ключевой причиной стала карьера Стетхэма: чтобы оставаться ближе к семье, голливудской звезде пришлось пересмотреть график съёмок.

"Если бы мы остались в США, Джейсону пришлось бы месяцами пропадать на проектах, а это разрушило бы наш семейный уклад", — призналась Рози.

Модель, однако, не скрывает, что адаптация к британской жизни далась непросто. По её словам, она скучала по калифорнийскому солнцу, но сейчас ценит уют загородного дома.

Для пары принципиальным стал вопрос образования детей: 7-летнего Джека и 2-летней Изабеллы. Модель подчеркнула, что британские школы им кажутся отличными, а актёр хотел, чтобы дети росли именно в этой культурной среде.

Семья Стетхэма активно пользуется поддержкой родных: родители актёра живут в получасе езды и видят внуков почти ежедневно, а родственники Рози приезжают из США каждые два месяца.

Ранее стало известно, что Брэд Питт зол на Анджелину Джоли из-за детей.

Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи.



Ро́узи Э́лис Ха́нтингтон-Уа́йтли (англ. Rosie Alice Huntington-Whiteley; род. 18 апреля 1987, Плимут, Девон, Великобритания) — британская супермодель, известна как одна из «ангелов» «Victoria’s Secret».



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