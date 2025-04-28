Наконец-то справедливость: Погребняк восхитил новый закон об алиментщиках

Блогер Мария Погребняк отреагировала на новость о том, что должникам по алиментам теперь придётся несладко.
Марию Погребняк восхитил новый закон об алиментщиках.
"Наконец-то справедливость! Новый закон в защиту мам и детей", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Блогер поведала, что с мая 2025 года в РФ будет создан обновленный реестр злостных неплательщиков алиментов. Она назвала это прорывом для тысяч женщин, которые не могут защитить права своих детей.
Особенностью реестра станет его публичность.
"Это не просто "стыд" — это реальный рычаг давления. Общество узнает о тех, кто бросает своих детей", — выразила своё мнение Мария.
Приставам предоставиться возможность выявлять место работы должника.
Ранее Мария Погребняк предложила ловить нерадивых отцов по камерам наблюдения.
Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку.
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