Наконец-то справедливость: Погребняк восхитил новый закон об алиментщиках

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк отреагировала на новость о том, что должникам по алиментам теперь придётся несладко.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина в аэропорту

Марию Погребняк восхитил новый закон об алиментщиках.

"Наконец-то справедливость! Новый закон в защиту мам и детей", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Блогер поведала, что с мая 2025 года в РФ будет создан обновленный реестр злостных неплательщиков алиментов. Она назвала это прорывом для тысяч женщин, которые не могут защитить права своих детей.

Особенностью реестра станет его публичность.

"Это не просто "стыд" — это реальный рычаг давления. Общество узнает о тех, кто бросает своих детей", — выразила своё мнение Мария.

Приставам предоставиться возможность выявлять место работы должника.

Ранее Мария Погребняк предложила ловить нерадивых отцов по камерам наблюдения.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.