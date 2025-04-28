Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке

Певец Прохор Шаляпин удивил заявлением о феномене Надежды Кадышевой, чьи концерты вновь собирают аншлаги.
Артист признался, что стал свидетелем её магии ещё в 1998 году на выступлении ансамбля "Золотое кольцо" в Волгограде, и с тех пор считает певицу воплощением "русского духа".
"В её творчестве — вся наша суть: простота, красота, нежность. Она воспевает настоящие ценности — любовь, семью, веру — без притворства, которое заполонило современную эстраду", — подчеркнул Шаляпин в разговоре с 360. ru.
По его мнению, Кадышева обрела вторую волну славы у молодой аудитории именно потому, что люди устали от надменности и ищут искренности.
Шаляпин также отметил, что в песнях народной артистки нет "пустого пафоса", зато есть чистота эмоций, которая резонирует с запросом общества на "светлые чувства".
Певец пожелал Кадышевой здоровья и сил продолжать собирать стадионы.
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Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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