Собчак высказалась о реакции Тимати на беременность невесты

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что возлюбленная рэпера Тимати находится в интересном положении.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman Рэпер Тимати

Ксения Собчак не прошла мимо новости о том, что невеста рэпера Тимати Валентина Иванова ждёт ребёнка.

Собчак опубликовала кадры, на которых рэпер Тимати в обнимку с кальяном вываливается из своего автомобиля прямо к ногам сотрудников ДПС.

Она сопоставила факты о беременности Валентины и странным поведением Тимати и пришла к забавным выводам.

"Кажется, понятно, после какого сюрприза от Валентины Тимур устроил эту импровизированную кальянную на дороге", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее мама Тимати Симона Юнусова высказалась о сепарации с внучкой Алисой. Женщина объяснила, что дети в подростковом возрасте становятся невыносимыми.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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