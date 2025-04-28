Певец Юрий Лоза раскритиковал приговор по делу убийства Игоря Талькова

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Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает приговор по делу убийства певца Игоря Талькова ошибочным.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина с орижием

Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что суд в Санкт-Петербурге приговорил концертного директора Валерия Щляфмана к 13-ти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство Игоря Талькова.

"Шляфман был последним в ряду тех, кому было выгодно убийство Талькова. Вину он не признал, да и не признает ни за что", — написал Юрий Эдурдович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что беседовал со многоми свидетелями конфликта и изучал отчёты о произошедшем.

Артист обратил внимание на то, что пуля шла снизу вверх, а Шляфман не падал на пол.

Лоза предположил, что назначить Шляфмана виновным в убийстве следствию было удобно, так как он не может защищать себя, находясь в Израиле. Туда концертный директор эмигрировал в 1992 году.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор и киноактёр.



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