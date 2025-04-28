От гитары к телескопу: Брайан Мэй преподнёс сенсационный подарок чичестерскому планетарию

1:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Легенда рока и астрофизик с докторской степенью, сэр Брайан Мэй, совершил неожиданный шаг, вдохнув новую жизнь в образовательный проект.

Фото: vk.com by канал Queen Official, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брайан Мэй

Во время торжественного мероприятия в честь 35-летия телескопа "Хаббл" в чичестерском планетарии South Downs прозвучала сенсационная новость: гитарист Queen выделил учреждению 25 000 фунтов стерлингов. Сумма стала частью двойного удара по космическому бюджету — аналогичный взнос сделал Фонд наследия сэра Патрика Мура, известного британского астронома.

Мероприятие, на котором демонстрировались уникальные снимки "Хаббла", собрало учёных и энтузиастов космоса. Кульминацией вечера стало видеообращение Мэя, записанное специально для гостей.

"Поддержите это место — здесь рождаются будущие Эйнштейны и Хокинги", — призвал 77-летний музыкант, чья страсть к звёздам не угасла даже на пике славы Queen.

Планетарий, один из восьми в Европе, удостоившихся чести участвовать в юбилейной программе NASA, теперь сможет расширить образовательные программы для молодёжи. Средства пойдут на модернизацию оборудования и создание интерактивных выставок, объясняющих тайны чёрных дыр и рождение галактик.

Для Мэя наука всегда была второй вселенной. Получив докторскую степень по астрофизике ещё в 2007 году, он не раз совмещал концерты с лекциями, а в 2022 году участвовал в миссии NASA по изменению траектории астероида.

Его пожертвование — не жест щедрости, а инвестиция в поколение, которое "перевернёт представление о Вселенной".

Уточнения

Сэр Брайан Га́рольд Мэй (англ. Brian Harold May; род. 19 июля 1947, Лондон) — британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы.



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