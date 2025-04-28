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Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене

0:53
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров высказался об инциденте на своём выступлении. Король российской эстрады получил ожог прямо сцене.

Певец Филипп Киркоров
Фото: Телеграм-канал Филиппа Киркорова is licensed under Public domain
Певец Филипп Киркоров

В сети распространяются кадры, на которых Филипп Киркоров кричит в искрах пиротехники. Певец сильно обжёгся в погоне за зрелищностью своего шоу. У него воспламенилась куртка.

Инцидент произошёл на премьере его клипа "Везувий". Лечение полученных ран он возложил на своего приятеля, хирурга Тимура Хайдарова.

Народный артист России сравнил себя с возрождающейся из пепла птицей Феникс.

"Главное, что зритель ничего не понял. В первый раз меня так поджарили на сцене. Просто нелепое обстоятельство", — признался певец.

Ранее Киркоров сходил на шопинг и купил пантеру, енота и варана.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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