Алсу показала свою семью в честь примирения с бывшим мужем

Певица Алсу поделилась снимком с Яном Абрамовым и детьми после того, как простила экс-супруга.
Певица Алсу опубликовала в социальных сетях фото с бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым и тремя своими детьми.
Исполнительница хита "Зимний сон" призвала прекратить распространять о ней недостоверные сведения.
Звезда "зарыла топор войны" и заявила о примирении с экс-супругом. Певица заверила, что между ней и бывшим мужем больше нет никаких разногласий. Она напомнила, что с Абрамовым её связывает 18 лет брака.
Она похвалила бывшего мужа за то, что он хороший и заботливый отец.
Ранее певица Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).
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