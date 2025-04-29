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Алсу показала свою семью в честь примирения с бывшим мужем

0:48
Шоу-бизнес

Певица Алсу поделилась снимком с Яном Абрамовым и детьми после того, как простила экс-супруга.

Певица Алсу с семьёй
Фото: Инстаграм певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу с семьёй

Певица Алсу опубликовала в социальных сетях фото с бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым и тремя своими детьми.

Исполнительница хита "Зимний сон" призвала прекратить распространять о ней недостоверные сведения.

Звезда "зарыла топор войны" и заявила о примирении с экс-супругом. Певица заверила, что между ней и бывшим мужем больше нет никаких разногласий. Она напомнила, что с Абрамовым её связывает 18 лет брака.

Она похвалила бывшего мужа за то, что он хороший и заботливый отец.

Ранее певица Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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