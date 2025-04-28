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Анастасия Волочкова пригласила на свадьбу дочери необычного гостя

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова устроила дочери сюрприз в честь её бракосочетания.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова оставила на время все разногласия с родственниками и с размахом отметила свадьбу дочери Ариадны Волочковой.

Вопреки всем скандалам в семье балерины, свадьба получилась торжественной, с обилием гостей и журналистов.

Экс-прима Большого театра настояла на своём, поэтому торжество прошло в тронном зале особняка Мясникова в Санкт-Петербурге.

Не обошлось на свадьбе и без трогательных моментов. Волочкова пригласила на свадьбу необычного гостя — первую няню своей дочери.

"Первая няня Ариадны… Люба. На второй день после родов она переняла Аришу в свои руки, когда на третий я уже приступила к репетициям", — написала звезда балета под кадрами.

Ранее Анастасия Волочкова заинтриговала заявлением о собственной личной жизни.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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