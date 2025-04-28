Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евпатория признана лучшим городом Черноморского побережья
Худеешь — ешь больше: продукт, который обманывает голод и ускоряет результат
Фигура песочные часы: как построить красивую талию без диетического ада
Тайный язык любви: что движет кошкой, когда она приносит вам мёртвую мышь
Секрет раскрыт: ученые назвали возраст, когда расплата за курение и алкоголь становится неизбежной
Золотые монеты как тихая гавань: эксперт объяснил, как защитить свои сбережения от инфляции
Эта ржавчина очистит планету — новый метод удивил даже скептиков
Анна Asti – предательница?: Цыганова высказалась о молчании певицы про СВО
Почему Лигалайз* полгода не покидал Россию после начала СВО: откровенное признание рэпера-иноагента

Тимати в шоке: Валентина Иванова объявила о своей беременности

0:48
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати эмоционально отреагировал на новость о беременности невесты, модели Валентины Ивановой.

Рэпер Тимати
Фото: ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman
Рэпер Тимати

Валентина Иванова опубликовала в социальных сетях видео, на котором разговаривает с подружкой по телефону в пустой машине. Модель рассказала приятельнице, что тест на беременность оказался положительным.

В этот момент в автомобиль сел Тимати. Он расслышал слова возлюбленной о беременности и сильно удивился.

Иванова в ответ на недоумение бойфренда только резко вышла из машины.

"Валя!" — позвал шокированный рэпер.

Ранее психолог Вероника Степанова предрекла Ивановой незавидное будущее, напомнив ей о предыдущих девушках рэпера — Алёне Шишковой и Анастасии Решетовой.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Домашние животные
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие Аудио 
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников
Недвижимость
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Россия не должна спустить на тормозах взрыв в иранском порту Бендер-Аббас Любовь Степушова Почему ваша кошка приносит вам мертвых животных? Узнайте секреты древних инстинктов Игорь Буккер Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США Дмитрий Плотников
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Секрет раскрыт: ученые назвали возраст, когда расплата за курение и алкоголь становится неизбежной
Золотые монеты как тихая гавань: эксперт объяснил, как защитить свои сбережения от инфляции
Эта ржавчина очистит планету — новый метод удивил даже скептиков
Тимати в шоке: Валентина Иванова объявила о своей беременности
Анна Asti – предательница?: Цыганова высказалась о молчании певицы про СВО
Почему Лигалайз* полгода не покидал Россию после начала СВО: откровенное признание рэпера-иноагента
Россия не должна спустить на тормозах взрыв в иранском порту Бендер-Аббас
Ловушка для вашего мозга: Лукас объяснил, как речь Йоды заставляла зрителей думать
Пень превращается в клад: как без усилий вырастить грибы прямо в саду
ТОП-10 продаж кроссоверов в первом квартале 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.