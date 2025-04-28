Тимати в шоке: Валентина Иванова объявила о своей беременности

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Рэпер Тимати эмоционально отреагировал на новость о беременности невесты, модели Валентины Ивановой.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman Рэпер Тимати

Валентина Иванова опубликовала в социальных сетях видео, на котором разговаривает с подружкой по телефону в пустой машине. Модель рассказала приятельнице, что тест на беременность оказался положительным.

В этот момент в автомобиль сел Тимати. Он расслышал слова возлюбленной о беременности и сильно удивился.

Иванова в ответ на недоумение бойфренда только резко вышла из машины.

"Валя!" — позвал шокированный рэпер.

Ранее психолог Вероника Степанова предрекла Ивановой незавидное будущее, напомнив ей о предыдущих девушках рэпера — Алёне Шишковой и Анастасии Решетовой.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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