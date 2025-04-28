Седокова о трагедии Тиммы: вы понятия не имеете, каким он стал

Певица Анна Седокова резко отреагировала на замечание подписчицы в личном блоге, посоветовавшей ей "не выносить личные переживания на публику" в связи с гибелью бывшего супруга Яниса Тиммы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Пользовательница предположила, что публичные высказывания артистки "подрывают доверие" к её искренней скорби.

"Вы не знаете, через что мы прошли, какой он стал после завершения карьеры, куда направлял свою агрессию. Я молчала, но эти обвинения переполнили чашу терпения", — заявила Седокова, подчеркнув, что не намерена оправдываться перед теми, кто судит, не зная деталей.

Артистка призвала аудиторию уважать её личные границы и предупредила, что именно из-за таких комментариев может решиться дать откровенное интервью.

Она уверена, что после её откровенности многим станет стыдно, а, возможно, в них проснётся эмпатия.

Напомним, тело 32-летнего Тиммы обнаружили в московском подъезде 17 декабря — в ночь после дня рождения Седоковой.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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