Рон Уизли второй раз стал папой: новое пополнение в семье Руперта Гринта

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Руперт Гринт, звезда фильмов о Гарри Поттере, стал отцом во второй раз. Радостной новостью актёр поделился со своими подписчиками в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Руперт Гринт

На опубликованной фотографии видно новорожденную девочку, укутанную в цветное одеяло. Особое внимание поклонников привлек комбинезон малышки — на нём вышито её имя: Голди.

В подписи к снимку Гринт с характерным чувством юмора написал:

"Тайный ребёнок, слегка рассекречен. Представляю Голди Г. Гринт. Ребёнок 10/10 (пока)".

Актёр также выразил благодарность врачу, который принимал роды и помог маленькой Голди появиться на свет.

Напомним, Руперт Гринт и его возлюбленная Джорджия Грум впервые стали родителями в 2020 году, когда у них родилась дочь Уэнсдэй. Джорджия тоже связана с киноиндустрией: она снималась в таких проектах, как "Чисто английское убийство", "Льюис" и "Пападополус и сыновья". Их роман длится уже много лет — пара вместе с 2011 года.

Уточнения

Ру́перт Алекса́ндр Ллойд Гринт (англ. Rupert Alexander Lloyd Grint; 24 августа 1988 года, Харлоу, Эссекс, Англия) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания.



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