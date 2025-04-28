Хейли Бибер против СМИ: за что бизнесвумен обрушилась на журналистов

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хейли Бибер открыто выразила недовольство после того, как популярные СМИ вновь проигнорировали её личные достижения, сосредоточившись на имени её мужа. В своём блоге модель эмоционально отреагировала на ситуацию.

Фото: Личный аккаунт "haileybieber" в Instagram Хейли Бибер

Хейли — не только супруга Джастина Бибера, но и успешная предпринимательница, молодая мама и востребованная модель. Недавно она получила престижную награду Beauty Innovator Award за успехи собственного бренда.

Во время благодарственной речи Хейли поблагодарила Джастина за поддержку на её профессиональном пути. Однако вместо того, чтобы сфокусироваться на её достижении, большинство изданий снова вынесли в заголовки имя певца, словно заслуга принадлежала ему.

"С таким же успехом можно было бы сделать заголовок: "Хейли благодарит своего мужа в речи, которую она произнесла, получая награду за компанию, которую она построила. Но мы бы предпочли признать, что она упомянула своего мужа, а не праздновать её достижение", — резко высказалась Хейли в соцсетях.

Тем временем в социальных сетях продолжает набирать обороты слух о возможной измене Джастина Бибера. Пользователи заметили неоднозначные снимки в профиле певца, что только подогрело интерес к их отношениям.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.

