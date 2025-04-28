Виктория Дайнеко тайно вышла замуж: что известно о её избраннике

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В марте Виктория Дайнеко получила предложение от своего возлюбленного, а накануне пара официально оформила отношения. Свадьбу решили провести в уютной камерной атмосфере. Самыми трогательными моментами Виктория поделилась в своих социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Дайнеко

Певица опубликовала кадры, где запечатлены церемония в ЗАГСе и праздничный ужин в кругу самых близких. Среди видео можно увидеть и дочь Виктории — девятилетнюю Елизавету, которую артистка совсем недавно перестала скрывать от публики. Девочка выступила на сцене с песней, поздравив маму с этим особенным днём.

Для важного события Виктория выбрала элегантное платье молочного оттенка с корсетом и оригинальными бретелями из жемчужных нитей, красиво ниспадающих с плеч. Новый супруг певицы появился на торжестве в классическом синем костюме, который дополнил перламутровый галстук.

Интрига с именем жениха сохранялась до последнего момента. Однако на свадьбе стало известно: избранника Виктории зовут Беркели. По информации СМИ, он работает геологом. Пара познакомилась благодаря социальным сетям — инициатива первой исходила от Виктории.

Напомним, для Дайнеко это уже второй брак. Весной 2015 года она вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана. Осенью того же года у них родилась дочь Елизавета. Однако отношения продлились недолго: спустя два года супруги расстались. Позже Виктория признавалась, что их расставание было непростым и сопровождалось сложностями в общении.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.