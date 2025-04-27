Новый образ Клуни вызвал шок — актёр признался, как к этому относятся дома

1:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

63-летний Джордж Клуни продемонстрировал, что ради искусства готов идти на неожиданные жертвы. В недавнем интервью People актёр признался, что не в восторге от своего нового образа — с окрашенными в чёрный цвет волосами.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джордж Клуни с женой

На презентации своего карикатурного портрета в легендарном ресторане Sardi's в Нью-Йорке Клуни пошутил:

"Мне нравится цвет волос на портрете. Это намного лучше, чем оттенок моей шевелюры сейчас. Так-то лучше. Они уже очень давно у меня в сером оттенке", — сказал актёр, отметив, что на рисунке он изображён с привычной ему сединой.

По словам Клуни, окрашенные в тёмный цвет волосы стали частью подготовки к новой роли. В обычной жизни актёр признаётся, что предпочитает естественность и свою давно появившуюся седину.

Реакция семьи

Семья Джорджа, как оказалось, тоже отнеслась к его новому имиджу без особого восторга. Актёр с самоиронией рассказал:

"Я к этому не привык. Я начал седеть ещё в 25 лет и всю жизнь был с седыми волосами. Этот образ — не самый любимый ни для меня, ни для моих домочадцев. Они смеются, ведь ничто так не старит тебя, как окрашенные в 63 года волосы", — поделился Клуни.

Причина перемен

Напомним, ещё в начале марта Клуни заметили на улицах нью-йоркского района Сохо с непривычно тёмным цветом волос. Позже выяснилось, что новый имидж связан с его участием в бродвейском мюзикле "Доброй ночи и удачи", который станет дебютом актёра на театральной сцене. Пока неизвестно, сколько ещё времени Джорджу предстоит оставаться в этом непривычном образе.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.



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