Ложные обвинения и скандалы: за что критикуют Блейк Лайвли

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выход Блейк Лайвли на красную дорожку гала-концерта TIME 100 в Нью-Йорке, посвящённого самым влиятельным людям года, вызвал далеко не однозначную реакцию. Журналист и телеведущая Мегин Келли резко высказалась о решении издания включить актрису в престижный список, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Sue Lukenbaugh from Sacramento, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Блейк Лайвли

Келли, также приглашённая на мероприятие, не стала скрывать своё недовольство:

"Она не должна была быть здесь", — заявила журналист на красной дорожке.

По её словам, Блейк Лайвли якобы "выдвинула ложные обвинения" против актёра и режиссёра Джастина Бальдони, с которым снималась в фильме "Всё закончится на нас". Келли подчеркнула, что большинство исков, поданных Лайвли, были позже опровергнуты, и выразила уверенность в том, что актриса сама сожалеет о своих действиях.

Ведущая также усомнилась в честности самого журнала:

"Я думаю, TIME включил её только ради привлечения внимания. Это очень неправильно — легитимизировать подобные истории", — добавила Мегин Келли.

Суть конфликта

Напомним, Блейк Лайвли оказалась в центре затяжного судебного скандала после съёмок картины "Всё закончится на нас". Конфликт с Джастином Бальдони перерос в серию исков и обвинений, с обеих сторон звучали тяжёлые заявления. История остаётся незавершённой: процесс всё ещё продолжается, а стороны продолжают обмениваться претензиями.

Уточнения

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), настоящее имя: Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.



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