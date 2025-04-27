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Поддержка любви: как Том Холланд помогает Зендее на съёмках

1:58
Шоу-бизнес

Том Холланд и Зендая в очередной раз доказали, что являются одной из самых крепких и трогательных пар Голливуда. 25 апреля актёр был замечен на съёмочной площадке третьего сезона сериала "Эйфория" в Лос-Анджелесе, куда он пришёл, чтобы поддержать свою возлюбленную.

Зендея
Фото: commons.wikimedia.org by Toglenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зендея

Это их первое совместное появление на публике после того, как в январе 2025 года стало известно о помолвке пары.

На съёмочной площадке Холланд проводил время рядом с трейлером Зендаи, общаясь с её любимым питомцем — 9-летним миниатюрным шнауцером по кличке Нун. В тот день Зендая выбрала расслабленный образ: белый свитшот, коричневые спортивные штаны и уютные тапочки. В руках у актрисы был зелёный напиток. Том выглядел не менее комфортно — кремовый свитшот, чёрные джинсы и красная бейсболка.

Пара познакомилась ещё в 2017 году на съёмках фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Тогда их отношения долгое время оставались в тени, пока в 2021 году актёры официально не подтвердили свои чувства. А в январе этого года поклонники заметили на церемонии "Золотой глобус" внушительное обручальное кольцо на пальце Зендаи, а также татуировку с буквой "Т" на её рёбрах — в честь Холланда.

Ранее Зендая признавалась, насколько важна для неё поддержка Тома, особенно во время тяжёлых съёмок эмоционально насыщенных сцен в "Эйфории".

"Его присутствие помогает мне сохранять равновесие в самых сложных моментах", — говорила актриса.

Фанаты с воодушевлением следят за развитием их отношений, отмечая, что пара не только вдохновляет своими чувствами, но и поддерживает друг друга на пути к успеху — и в жизни, и в профессии.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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