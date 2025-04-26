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Свадьба дочери – не предел: Анастасия Волочкова заинтриговала заявлением о собственной личной жизни

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Шоу-бизнес

Наконец-то случилось долгожданное событие: дочь Анастасии Волочковой вышла замуж. Ариадна не только расписалась с мужем в загсе, но и обвенчалась в церкви, однако её мама не хочет ограничиваться радостью за дочь. Балерина и сама хотела бы ещё раз пойти под венец.

Золотые розы
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Hermoso Cuesta, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотые розы

Анастасия Волочкова уже много лет одна. Она видит, как грустно заканчиваются многие браки, и относится к этой теме с опасением, однако в её душе всё же перевешивает желание встретить любимого человека.

"Конечно, я хочу создать свою семью. Хочу создать тот союз, о котором я мечтаю. Но я столько видела на примере других людей, как они создают семьи, потом изменяют, сходятся-расходятся. А у меня ещё всё впереди", — призналась балерина в разговоре со StarHit.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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