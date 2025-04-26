Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте в Санкт-Петербурге произошло непредвиденное: Филипп Киркоров, который эффектно появился на сцене в сопровождении фейерверка, обжёгся огнём, перекинувшимся на его куртку. Огонь быстро удалось потушить, однако Киркоров испытал такую боль, что стал кричать в микрофон.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Стало известно, что боль уже прошла. Никаких серьёзных последствий ожога у Киркорова нет, он чувствует себя великолепно и полноценно продолжает работу.

"Чувствует себя замечательно, потому что сегодня второй день концерта, поэтому репетирует весь день, чтобы внести правки в программу. У него всё хорошо", — сказала представительница певца в беседе с ТАСС.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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