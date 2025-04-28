Испорчу им жизнь: Стас Михайлов сделал сенсационное заявление о будущем своих дочерей

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Михайлов не из тех родителей-артистов, которые мечтают, чтобы дети продолжили их путь на сцене. Напротив, певец уверен, что такая карьера может навредить его дочерям, поскольку в шоу-бизнесе не всё так красиво, как можно подумать со стороны. Слова Михайлова приводит Telegram-канал "Звездач".

Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова Стас Михайлов

"Если я своим девочкам буду говорить: "Давайте на сцену, будете петь, вы самые лучшие", — я им испорчу жизнь. Не надо этого делать, это не самое лучшее место, куда их можно тащить. Это очень сложный мир. Не все здесь правильно себя ведут, неправильно могут сориентироваться", — рассуждает Михайлов.

Он отметил, что в первую очередь стоит думать о том, к чему у детей действительно есть способности, и в соответствии с этим и помогать им в выборе жизненного пути.

"Если мы будем в своих детях видеть гениев — это большая ошибка. Вот они пусть себя проявят в чём-то. Желание кем-то стать — это просто желание. Если у них это получится, я им помогу в любом их направлении", — отметил Стас Михайлов.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022). Лауреат премий «Шансон года» («Радио Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское радио») и фестиваля «Песня года».



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