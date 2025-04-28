Она говорит, а стыдно мне: Сергей Соседов раскрыл секреты совместной работы с Ольгой Бузовой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов участвовал вместе с Ольгой Бузовой на белорусском проекте "Фактор.BY". Они оба были судьями в жюри. Соседов поделился своими впечатлениями о совместной работе с Бузовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

По признанию Соседова, слова и действия Бузовой вызывали у него чувство неловкости. Он сравнил Бузову с Лерой Кудрявцевой и отметил, что последняя всегда высказывается более осознанно и профессионально, в то время как Бузова в большей степени стремится привлечь к себе внимание.

"Лера другая, безусловно. Это совершенно разные люди. В ней всё гораздо более логично — реакции, выступления, комментарии… Бывает, даже не знаешь, как реагировать на Бузову. Она говорит, а стыдно мне. А Лера эмоционально высказывается. Она эмоционально высказывается о том, что увидела здесь и сейчас. А Оля занимается самопиаром, саморекламой. Всё это очень странно и даже глупо. Неинтересно", — констатировал Сергей.

Об этом сообщает портал "Страсти".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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