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Григорий Лепс о звёздах из-за границы: почему он против их участия в российских концертах?

1:03
Шоу-бизнес

Недавно состоялся концерт "Золотые хиты" телеканала "Муз-ТВ". В концерте приняли участие многие звёзды российского шоу-бизнеса. Среди участников концерта был певец Григорий Лепс.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Журналисты спросили у Лепса о его отношении к участию на "Премии Муз-ТВ" зарубежных исполнителей.

"Из зарубежных? Зачем они нужны? У нас своих артистов хоть отбавляй. Россия настолько богата талантливыми исполнителями, исполнительницами, вообще артистами. Я не вижу никакого смысла", — приводит слова Лепса Telegram-канал "Звездач".

Раньше на "Премию Муз-ТВ" приглашали зарубежных исполнителей. Они всегда завершали концерт своими выступлениями, но уже несколько лет организаторы концертов отказались от такой практики.

Несмотря на своё отношение к участию зарубежных звёзд в наших концертах, Лепс признался, что был бы не против приглашения какого-нибудь итальянского оперного исполнителя.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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