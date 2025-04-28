Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заменители сахара: помогают ли низкокалорийные подсластители действительно контролировать вес и уровень сахара в крови
Вот какую ванну нужно брать, чтобы не жалеть о выборе
Домашнее окрашивание 2025: как попасть в тренд и не навредить волосам
Хрустят и тают во рту: быстрые слойки с апельсиновым джемом
Секрет раскрыт: этот освежитель воздуха превратит вашу спальню в райский уголок
Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Пластырь, чтобы читать мысли, разоблачит тысячи людей: вот что умеет детектор лжи на лице

Богу молиться надо: Гузеева раскритиковала Якубовича за жалобы на Поле чудес

1:33
Шоу-бизнес

Журналистка Лаура Джугелия побеседовала с российской актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой. Об этом сообщает "Рамблер".

Поле чудес
Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Senatorova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поле чудес

Лаура Джугелия спросила Ларису Гузееву, не устала ли она от программы "Давай поженимся!", и сравнила эту программу с шоу "Поле чудес", которое уже много лет ведёт Леонид Якубович и которое стало настоящим долгожителем на экранах телевизоров, причём Якубович говорил, что ему ужасно надоела эта игра и он не собирается смотреть её выпуски.

Программа "Давай поженимся!" выходит на экраны телевизоров почти двадцать лет, но тем не менее пользуется популярностью у телезрителей в немалой степени благодаря ведущей.

Лариса Гузеева вынесла своё суждение по поводу высказываний Якубовича. Сама она благодарна судьбе за то, что у неё есть возможность зарабатывать помимо пенсии.

"Так он же должен Богу молиться, что у него есть этот проект, благодаря этому проекту он имеет такие дивиденды. Как можно? Это же рука, которая тебе давала, кормила. Как я могу сейчас сказать: "Ох, устала! Надоело!" Да Богу молиться надо! В моём возрасте очередь, что ли, выстроилась из работодателей? Прямо так и зовут! Сорокалетние найти не могут работу, а у меня работа с маслом и сыром, понимаешь? Как можно? Нет, я только благодарна", — делилась мнением Лариса Гузеева.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Авто
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Домашнее окрашивание 2025: как попасть в тренд и не навредить волосам
Хрустят и тают во рту: быстрые слойки с апельсиновым джемом
Секрет раскрыт: этот освежитель воздуха превратит вашу спальню в райский уголок
Богу молиться надо: Гузеева раскритиковала Якубовича за жалобы на Поле чудес
Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Пластырь, чтобы читать мысли, разоблачит тысячи людей: вот что умеет детектор лжи на лице
Никаких больше пустоцветов: как гарантировать урожай клубники на своем участке
Албания отменила безвиз для Белоруссии: кого всё ещё пустят без визы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.