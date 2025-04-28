Богу молиться надо: Гузеева раскритиковала Якубовича за жалобы на Поле чудес

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Лаура Джугелия побеседовала с российской актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой. Об этом сообщает "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Senatorova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поле чудес

Лаура Джугелия спросила Ларису Гузееву, не устала ли она от программы "Давай поженимся!", и сравнила эту программу с шоу "Поле чудес", которое уже много лет ведёт Леонид Якубович и которое стало настоящим долгожителем на экранах телевизоров, причём Якубович говорил, что ему ужасно надоела эта игра и он не собирается смотреть её выпуски.

Программа "Давай поженимся!" выходит на экраны телевизоров почти двадцать лет, но тем не менее пользуется популярностью у телезрителей в немалой степени благодаря ведущей.

Лариса Гузеева вынесла своё суждение по поводу высказываний Якубовича. Сама она благодарна судьбе за то, что у неё есть возможность зарабатывать помимо пенсии.

"Так он же должен Богу молиться, что у него есть этот проект, благодаря этому проекту он имеет такие дивиденды. Как можно? Это же рука, которая тебе давала, кормила. Как я могу сейчас сказать: "Ох, устала! Надоело!" Да Богу молиться надо! В моём возрасте очередь, что ли, выстроилась из работодателей? Прямо так и зовут! Сорокалетние найти не могут работу, а у меня работа с маслом и сыром, понимаешь? Как можно? Нет, я только благодарна", — делилась мнением Лариса Гузеева.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.