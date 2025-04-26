Канье Уэста забанили на Twitch через 7 минут — что он успел натворить

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Канье Уэст снова оказался в центре скандала. Рэпер решил попробовать себя в новом формате и запустил первую трансляцию на платформе Twitch. Однако его эфир продлился всего семь минут - после чего аккаунт музыканта был заблокирован.

Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Репер Канье Уэст

Как сообщают источники, причиной столь быстрой реакции администрации стали грубые нарушения правил сервиса. В ходе стрима Канье позволил себе антисемитские и сексистские высказывания, а также демонстрировал запрещённые жесты. В условиях строгой политики Twitch в отношении подобных инцидентов, бан последовал практически моментально.

Скандалы продолжаются

Трансляция успела привлечь внимание пользователей и разлететься по соцсетям, прежде чем аккаунт Уэста был заблокирован. Многие комментаторы отмечают, что с учётом репутации музыканта подобный исход был практически предсказуемым.

Напомним, это не первый случай, когда Канье Уэст сталкивается с последствиями своих высказываний. Ранее он уже лишался контрактов, страниц в социальных сетях и подвергался широкой общественной критике.

Канье и Россия

К слову, недавно Канье вновь удивил публику, признавшись в любви к России. Сообщение с соответствующим заявлением появилось в его профиле в другой социальной сети.

Похоже, эпатажный рэпер не намерен снижать обороты и продолжает шокировать аудиторию по всему миру — теперь уже не только через музыку, но и через стриминговые платформы.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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