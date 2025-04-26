Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заварное тесто с водкой: чебуреки получаются как из лучших кафешек
Аграрная потребность: Европа зависима от поставок удобрений из РФ
Мост Америка-Европа: Трамп согласен на встречу с лидерами
Один советский салат сметают первым — вы точно его помните
Не синий, не зелёный: неожиданную форму готовит сборная Бразилии на ЧМ-2026
Международный троллинг: Трамп согласился на встречу с Зеленским и улетел с нее
Яд работает по-разному: как кошки обходят смертельную ловушку
Шофёр — это не водитель: чем отличается тот, кто рулит, от того, кто служит машине
Домашние предметы, которые делают интернет медленным: неожиданный список

Канье Уэста забанили на Twitch через 7 минут — что он успел натворить

1:37
Шоу-бизнес

Канье Уэст снова оказался в центре скандала. Рэпер решил попробовать себя в новом формате и запустил первую трансляцию на платформе Twitch. Однако его эфир продлился всего семь минут - после чего аккаунт музыканта был заблокирован.

Репер Канье Уэст
Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Репер Канье Уэст

Как сообщают источники, причиной столь быстрой реакции администрации стали грубые нарушения правил сервиса. В ходе стрима Канье позволил себе антисемитские и сексистские высказывания, а также демонстрировал запрещённые жесты. В условиях строгой политики Twitch в отношении подобных инцидентов, бан последовал практически моментально.

Скандалы продолжаются

Трансляция успела привлечь внимание пользователей и разлететься по соцсетям, прежде чем аккаунт Уэста был заблокирован. Многие комментаторы отмечают, что с учётом репутации музыканта подобный исход был практически предсказуемым.

Напомним, это не первый случай, когда Канье Уэст сталкивается с последствиями своих высказываний. Ранее он уже лишался контрактов, страниц в социальных сетях и подвергался широкой общественной критике.

Канье и Россия

К слову, недавно Канье вновь удивил публику, признавшись в любви к России. Сообщение с соответствующим заявлением появилось в его профиле в другой социальной сети.

Похоже, эпатажный рэпер не намерен снижать обороты и продолжает шокировать аудиторию по всему миру — теперь уже не только через музыку, но и через стриминговые платформы.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Авто
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Последние материалы
Международный троллинг: Трамп согласился на встречу с Зеленским и улетел с нее
Домашние предметы, которые делают интернет медленным: неожиданный список
Канье Уэста забанили на Twitch через 7 минут — что он успел натворить
Победа России: ВС РФ освободили Курскую область
Эти три позы йоги перезагружают талию и пресс лучше любого фитнеса
Маленький монстр или мудрый страж? Правда о пауке, которая ставит всё с ног на голову
Гроздья вместо гороха: что сделать с виноградом, чтобы он не стал посмешищем
Кошка чешется и линяет? Виноват не сезон, а ваша невнимательность
Ленивые хачапури из лаваша: готовим за 20 минут
Никаких удобрений: что действительно любит лук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.