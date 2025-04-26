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Вернулся к истокам: что сделал Тимоти Шаламе в родной школе

Шоу-бизнес

Похоже, Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн похожи не только внешне — их объединяют ещё и жизненные поступки. Совсем недавно выяснилось, что оба актёра решили вернуться туда, где началась их дорога к успеху: в родные школы.

тимоти шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Somewhere In Toronto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тимоти шаламе

Месяц назад звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн посетил свою гимназию, чтобы рассказать ученикам о съёмках, работе в Голливуде и незабываемом опыте посещения церемонии "Оскар". И вот теперь Тимоти Шаламе сделал нечто похожее.

Визит, который вдохновил

Тимоти вернулся в свою старую школу в Нью-Йорке и провёл время с учениками и преподавателями. Школа искусств, в которой учился Шаламе, известна своим строгим отбором и внушительным списком выпускников, среди которых — Эдриан Броуди, Дженнифер Энистон, Сара Полсон и Эдриан Гренье.

На странице учебного заведения в социальных сетях появилось несколько фотографий с визита, а также слова благодарности актёру:

"Когда на вашем курсе по управлению карьерой выступает приглашённый спикер и Тимоти Шаламе входит в класс, сразу понимаешь, что это будет отличный день", — написали представители школы.

"Спасибо, Тимоти, за то, что посетили школу сегодня и дали важные советы нашим начинающим актёрам", — добавили в другом посте.

На фотографиях видно, что актёр с удовольствием общался с учениками и даже позировал с одной из своих бывших учительниц.

Связь поколений

Визит Шаламе стал настоящим событием для учащихся, ведь увидеть и послушать живую легенду — мечта для многих юных актёров. И вдвойне ценно, что Тимоти не просто появился ради красивого жеста, а действительно делился личным опытом, давал советы и вдохновлял новое поколение артистов.

Тот факт, что две такие разные и в то же время похожие звезды — Шаламе и Эйдельштейн — выбрали один и тот же способ выразить благодарность своим школам, только подтверждает: большие мечты начинают расти с маленьких шагов и настоящей признательности.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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