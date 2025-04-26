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Аврора Киба устала быть просто невестой Лепса: откровения звездной пары

1:55
Шоу-бизнес

Аврора Киба, 19-летняя возлюбленная певца Григория Лепса, откровенно рассказала подписчикам о проблеме, с которой сталкивается всё чаще. Девушка призналась, что её достижения и личные проекты в глазах общественности неизменно сводятся к одному — к её статусу невесты знаменитого музыканта.

Аврора Киба и Григорий Лепс
Фото: Личный аккаунт "avrorakiba" в Instagram
Аврора Киба и Григорий Лепс

В своих социальных сетях Аврора с иронией отразила ситуацию, выложив короткое видео с подписью:

"Она пыталась быть луной, солнцем, Авророй, но всё равно осталась невестой Григория Лепса".

Этот комментарий появился вскоре после того, как Киба объявила о своём участии в новом телевизионном проекте. Однако даже эта новость в СМИ снова была подана через призму её личной жизни: заголовки акцентировали внимание не на её профессиональных успехах, а на том, что она — спутница Лепса.

История пары

О романе Григория Лепса и Авроры стало известно в середине июня прошлого года, когда они вместе появились на премии МУЗ-ТВ. Тогда артист официально назвал её своей невестой. Вскоре пара вновь появилась на публике — на "Новой волне" в Сочи. Лепс подарил Авроре кольцо с бриллиантом стоимостью около 30 миллионов рублей, чем вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

После волны хейта Киба уверенно заявила, что их отношения серьёзные и крепкие. В марте этого года стало известно, что влюблённые планируют сыграть свадьбу уже этим летом.

Новый этап

Несмотря на всю привязанность к громкому имени своего избранника, Аврора явно стремится построить собственную карьеру и заслужить признание как самостоятельная личность. Ирония, с которой она подала ситуацию, показывает её уверенность и желание выйти за рамки стереотипов.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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