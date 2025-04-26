Сюрприз для Волочковой: дочь Ариадна сделала это втайне и без её благословения — вот что произошло

Не так давно Анастасия Волочкова негативно высказалась о женихе своей дочери Ариадны и выразила уверенность в том, что уже через полгода их браку придёт конец. Также она заявляла, что венчание им ни к чему, однако, вопреки желанию балерины, влюблённые уже обвенчались. Об этом Анастасия рассказала в беседе со "СтарХитом".
Волочкова призналась, что в церкви никто не присутствовал, кроме священника и самих новобрачных. Балерине пришлось смириться с тем, что всё вышло не так, как она хотела.
"Венчание проходило в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины, но туда никто не был приглашён, ни я, ни моя мама, никто иной. Это было личное решение Ариадны и Никиты, что их венчают просто вдвоём. И я уважаю мнение своей дочери, что она не нуждается в этой показухе и в освещении", — заявила Анастасия Волочкова.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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