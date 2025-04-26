Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить творог и орехи в магию: рогалики, от которых невозможно оторваться
Моторы СССР. В какие страны поставлялись советские двигатели
Возвращение Google уже близко? Российский рынок снова привлекает крупных IT-игроков
Поехал на дачу — вернулся с поломкой: что ломается чаще всего
Больше не вернутся: виды, уничтоженные охотничьими инстинктами домашних кошек
Петрушка в банке, орегано в кружке: что еще можно вырастить у себя на подоконнике
Что вызывает дрожь на Луне: ответ оказался на поверхности
Всё по полочкам: как сэкономить каждый сантиметр на кухне и не потерять уют
Города СССР. Какие были самые морские?

Сюрприз для Волочковой: дочь Ариадна сделала это втайне и без её благословения — вот что произошло

0:59
Шоу-бизнес

Не так давно Анастасия Волочкова негативно высказалась о женихе своей дочери Ариадны и выразила уверенность в том, что уже через полгода их браку придёт конец. Также она заявляла, что венчание им ни к чему, однако, вопреки желанию балерины, влюблённые уже обвенчались. Об этом Анастасия рассказала в беседе со "СтарХитом".

Армянская церковь
Фото: commons.wikimedia.org by Yerevantsi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Армянская церковь

Волочкова призналась, что в церкви никто не присутствовал, кроме священника и самих новобрачных. Балерине пришлось смириться с тем, что всё вышло не так, как она хотела.

"Венчание проходило в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины, но туда никто не был приглашён, ни я, ни моя мама, никто иной. Это было личное решение Ариадны и Никиты, что их венчают просто вдвоём. И я уважаю мнение своей дочери, что она не нуждается в этой показухе и в освещении", — заявила Анастасия Волочкова.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Последние материалы
Моторы СССР. В какие страны поставлялись советские двигатели
Возвращение Google уже близко? Российский рынок снова привлекает крупных IT-игроков
Поехал на дачу — вернулся с поломкой: что ломается чаще всего
Сюрприз для Волочковой: дочь Ариадна сделала это втайне и без её благословения — вот что произошло
Больше не вернутся: виды, уничтоженные охотничьими инстинктами домашних кошек
Петрушка в банке, орегано в кружке: что еще можно вырастить у себя на подоконнике
Всё по полочкам: как сэкономить каждый сантиметр на кухне и не потерять уют
Что вызывает дрожь на Луне: ответ оказался на поверхности
Города СССР. Какие были самые морские?
Невесомый финиш и никакой маски: эта тональная основа — твой выбор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.