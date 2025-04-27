Две звезды — два мнения: Лолита прокомментировала слова Долиной, раскритиковавшей Агилеру

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На мастер-классе по пению Лариса Долина откровенно высказала своё мнение о Кристине Агилере. Долина заявила, что американская звезда слишком однообразна в своём репертуаре, а ещё что её пение чересчур громкое.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лолита

Лолита высказала своё суждение в беседе с VOICE. В отличие от Долиной, она признаёт, что у Агилеры хорошие вокальные данные, однако исполнительница хита "Раневская" уверена, что это нормально — иметь собственное мнение.

"Я понимаю только одно: что каждый человек имеет право на своё мнение по всем вопросам. Вы никогда не найдёте согласных со всеми. Лариса, как педагог, слышит так, передавая знания студентам. Агилера — живёт как хочет, получая "Грэмми" за то, как её слышит индустрия", — отметила Лолита.

Также она честно призналась, что считает себя не настолько способной, как Агилера и Долина вместе взятые.

"Мне лично всё равно, я восхищаюсь Агилерой, потому что я так не умею. Но и как Лариса Долина не умею. Вот и люблю обеих", — добавила поп-звезда.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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