Пантера, енот и варан: Киркоров поразил выбором необычных покупок в Пулково

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров прибыл на самолёте в Санкт-Петербург, чтобы дать два концерта. В аэропорту Пулково Киркоров зашёл в магазин игрушек. Он с первого взгляда влюбился в большую чёрную пантеру и не мог отказаться от покупки. Киркоров решил, что игрушка стоимостью 1,5 млн. рублей должна украсить его дом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Внимание Филиппа Киркорова привлекла не только пантера. Среди игрушек он присмотрел енота за 240 тысяч рублей. Киркоров решил сделать сюрприз певице Севиль и подарить ей енота.

Другая игрушка за 240 тысяч рублей — варан, которого Киркоров собрался подарить дочери Алле-Виктории, ведь ящерицы — это её слабость.

Концерт Киркова, запланированный заранее, должен состояться 26 апреля, а это сороковой день смерти отца, но Филипп Бедросович решил не отменять концерт.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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