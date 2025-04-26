Пантера, енот и варан: Киркоров поразил выбором необычных покупок в Пулково

Филипп Киркоров прибыл на самолёте в Санкт-Петербург, чтобы дать два концерта. В аэропорту Пулково Киркоров зашёл в магазин игрушек. Он с первого взгляда влюбился в большую чёрную пантеру и не мог отказаться от покупки. Киркоров решил, что игрушка стоимостью 1,5 млн. рублей должна украсить его дом.
Внимание Филиппа Киркорова привлекла не только пантера. Среди игрушек он присмотрел енота за 240 тысяч рублей. Киркоров решил сделать сюрприз певице Севиль и подарить ей енота.
Другая игрушка за 240 тысяч рублей — варан, которого Киркоров собрался подарить дочери Алле-Виктории, ведь ящерицы — это её слабость.
Концерт Киркова, запланированный заранее, должен состояться 26 апреля, а это сороковой день смерти отца, но Филипп Бедросович решил не отменять концерт.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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