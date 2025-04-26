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Куртка вспыхнула мгновенно: пиротехнический трюк Киркорова едва не стоил ему жизни

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Шоу-бизнес

25 апреля в Санкт-Петербурге в концертном зале "Октябрьский" состоялся концерт Филиппа Киркорова. Об этом рассказывает Telegram-канал Mash.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Как всегда, певец решил удивить публику красочным зрелищем. Киркоров должен был не просто выйти на сцену, а вылететь на подвесном помосте в сопровождении фейерверка, но огонь оказался слишком близко от певца. Это привело к незапланированной сцене.

На артисте загорелась куртка, и он обжёг себе руки. Боль была настолько сильной, что певец закричал, а микрофон усилил его крик. Когда пламя удалось укротить, Киркоров объявил, что обжёгся.

Следующий концерт пройдёт в том же зале 26 апреля.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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