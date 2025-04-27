Остановите это безумие! Дана Борисова подсадила дочь на опасную иглу — бабушка бьёт тревогу

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова не может жить без пластических операций, но этого ей оказалось мало: она привлекла собственную дочь к подобным процедурам.

Фото: commons.wikimedia.org by Evo Kov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шприц

На совершеннолетие дочери Полины Дана Борисова сделала ей подарок, оплатив ринопластику. Девушке уже вкалывали ботокс в губы, а ещё мать подсадила дочь к препарату для диабетиков, на котором сейчас худеют многие медийные личности. Бабушка Полины была в шоке от поведения своей дочери.

"С собой делай что хочешь, а Полину не трогай, оставь её в покое. Она девочка, ей ещё предстоит мамой быть. Подумай о её здоровье!" -приводит слова женщины издание Starhit.

Сама Дана Борисова не согласна с матерью. Она считает, что Полина взрослый человек и сама может разобраться, что ей можно, а что нельзя. Полина во всём согласилась со своей мамой, подтвердила, что пластические операции — это её собственное решение, и дала понять бабушке, чтобы та не вмешивалась.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.



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