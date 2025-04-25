Терпение лопнуло: Бьянка Цензори ставит Канье Уэсту условие

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, супруга рэпера Канье Уэста, готова разорвать брак, если он не разрешит ей сотрудничать с модными брендами.
По данным источников The Sun, напряжённость в паре достигла предела: Цензори требует творческой независимости, угрожая уйти "немедленно".
"Она хочет свободы. Если Канье не согласится, она соберёт вещи и двинется дальше", — заявил инсайдер, отметив, что отношения балансируют на грани.
Бьянка, известная эпатажными образами мужа, сама остаётся в тени, хотя её амбиции в модельной индустрии давно обсуждаются.
Конфликт усугубляется скандальными заявлениями Уэста. Ранее он шокировал поклонников, заявив, что "не хотел детей от Ким Кардашьян", назвав экс-супругу неподходящей матерью. Фанаты осудили рэпера, напомнив о его четырёх детях: "Это не эмоции — это жестокость".
Ранее Олег Газманов обрушился с критикой на Ивана Урганта, перепевшего песню "Москва" в Израиле.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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