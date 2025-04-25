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Скандал в шоу-бизнесе: за что Газманов разнёс Урганта после его выступления в Израиле?

1:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Олег Газманов резко раскритиковал шоумена Ивана Урганта за исполнение переработанной версии его хита "Москва" во время выступления в Израиле.

Олег Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна
Олег Газманов

Артист заявил, что Ургант не только исказил смысл композиции, заменив российские города на израильские, но и нарушил авторские права, а его версия прозвучала "карикатурно и непрофессионально".

В соцсетях Газманов признался, что получил множество вопросов от поклонников и журналистов о перформансе Урганта.

"Иван меня огорчил. Такой талантливый человек, с юмором… Но здесь он, как иноагент в Израиле, пытается петь "Москву" на еврейском языке. Серьёзно у него это не вышло — выглядит как стендап. Да и спел плохо", — отметил музыкант, ошибочно назвав Урганта "иноагентом", хотя официально тот в реестр не включён.

Газманов подчеркнул, что в Израиле многие знают и любят оригинальную версию песни, а действия Урганта считает противоправными: "Он нарушает мои авторские права. Это противозаконно". При этом певец не отрицает талант шоумена, но называет ситуацию примером "неуместного использования способностей".

Ранее стало известно, почему Филипп Киркоров не стал отменять концерт в Петербурге на 40-й день смерти отца.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер.

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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