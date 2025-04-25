Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров выступит в петербургском БКЗ "Октябрьский" 26 апреля, в 40-й день после смерти своего отца, Бедроса Киркорова.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Концерт, изначально запланированный как часть гастрольного тура, артист решил превратить в дань памяти легендарному музыканту, подчеркнув, что продолжение работы — лучший способ почтить его наследие.

Бывший генеральный директор продюсерского центра Киркорова Леонид Дзюник в интервью "Абзацу" объяснил решение певца не отменять шоу.

"Филипп не подвержен сомнениям в такие моменты. Бедрос, человек строгих принципов, никогда не одобрил бы отмену концерта. Для него сцена была священной", — пояснил он.

Дзюник напомнил, что даже после смерти матери в 1994 году Киркоров, едва успев на похороны, отправился на гастроли, считая долгом перед зрителями.

Смерть 92-летнего Бедроса Киркорова в марте 2025 года стала ударом для семьи. По словам бывшей домработницы Людмилы Дородновой, певец старается скрывать горе, но близкие видят, как тяжело ему даётся утрата. Тем не менее, артист предпочёл выйти к публике, следуя заветам отца, для которого профессионализм стоял выше личных обстоятельств.

Ранее стало известно, что шедевр Чарли Чаплина покажут на Каннском кинофестивале.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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