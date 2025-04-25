Быков разглядел в Самбурской то, чего не видят другие: какую роль он ей пророчит

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Режиссёр Юрий Быков, автор нашумевших картин "Дурак" и "Майор", в интервью проекту "Слово" на VK Видео заявил о желании поработать с Настасьей Самбурской.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настасья Самбурская

Однако вместо привычных амплуа актрисы, известной по сериалу "Универ", он видит её в совершенно неожиданном образе.

"Мне неважно, как выглядит человек. Я бы дал ей роль матери шести детей, от которой хитрый муж сбежал, не платя алименты", — раскрыл Быков.

Режиссёр, снимающий социально-острые драмы, добавил, что внешность героини можно изменить "подушками или пельменями", но ключевой станет её харизма: "Она из тех, кому не всё равно. Заботливая, но с внутренним стержнем".

Ранее Игорь Верник рассказал, что сын не хочет играть вместе с ним в кино.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.



Ю́рий Анато́льевич Бы́ков (род. 15 августа 1981, Новомичуринск, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, музыкант, аранжировщик, писатель и поэт.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.