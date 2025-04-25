Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика
Бюджетный сегмент уходит в прошлое? Dacia готовит первый шаг к премиум-классу
Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин
Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой

Быков разглядел в Самбурской то, чего не видят другие: какую роль он ей пророчит

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Юрий Быков, автор нашумевших картин "Дурак" и "Майор", в интервью проекту "Слово" на VK Видео заявил о желании поработать с Настасьей Самбурской.

Настасья Самбурская
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

Однако вместо привычных амплуа актрисы, известной по сериалу "Универ", он видит её в совершенно неожиданном образе.

"Мне неважно, как выглядит человек. Я бы дал ей роль матери шести детей, от которой хитрый муж сбежал, не платя алименты", — раскрыл Быков.

Режиссёр, снимающий социально-острые драмы, добавил, что внешность героини можно изменить "подушками или пельменями", но ключевой станет её харизма: "Она из тех, кому не всё равно. Заботливая, но с внутренним стержнем".

Ранее Игорь Верник рассказал, что сын не хочет играть вместе с ним в кино.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая. 

Ю́рий Анато́льевич Бы́ков (род. 15 августа 1981, Новомичуринск, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, музыкант, аранжировщик, писатель и поэт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Последние материалы
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика
Бюджетный сегмент уходит в прошлое? Dacia готовит первый шаг к премиум-классу
Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин
Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой
Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.