Быков разглядел в Самбурской то, чего не видят другие: какую роль он ей пророчит

Режиссёр Юрий Быков, автор нашумевших картин "Дурак" и "Майор", в интервью проекту "Слово" на VK Видео заявил о желании поработать с Настасьей Самбурской.
Однако вместо привычных амплуа актрисы, известной по сериалу "Универ", он видит её в совершенно неожиданном образе.
"Мне неважно, как выглядит человек. Я бы дал ей роль матери шести детей, от которой хитрый муж сбежал, не платя алименты", — раскрыл Быков.
Режиссёр, снимающий социально-острые драмы, добавил, что внешность героини можно изменить "подушками или пельменями", но ключевой станет её харизма: "Она из тех, кому не всё равно. Заботливая, но с внутренним стержнем".
Ранее Игорь Верник рассказал, что сын не хочет играть вместе с ним в кино.
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.
Ю́рий Анато́льевич Бы́ков (род. 15 августа 1981, Новомичуринск, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, музыкант, аранжировщик, писатель и поэт.
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