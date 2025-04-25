Аведон в Париже: выставка, обнажающая тёмные стороны американской мечты

2:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Сорок лет спустя после публикации культового фотоальбома In the American West работы Ричарда Аведона впервые представлены в Европе в полном объёме.

Фото: youtube.com by канал Лана Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ричард Аведон

С 30 апреля по 12 октября 2025 года парижская Fondation Henri Cartier-Bresson при поддержке Фонда Ричарда Аведона демонстрирует серию, перевернувшую восприятие американского Запада. Проект, созданный между 1979 и 1984 годами, стал манифестом гуманизма в эпоху экономических кризисов: вместо ковбоев-героев Аведон показал шахтёров, заключённых, бродячих артистов и других обычных людей, чьи портреты, сделанные крупным планом на белом фоне, обнажили социальные трещины "американской мечты".

Выставка отмечает не только юбилей книги, но и эволюцию мастера, начавшего карьеру как военный фотограф ВМС США. После Второй мировой Аведон стал лицом модной индустрии, сотрудничая с Harper's Bazaar и Vogue, где создал образы Твигги и Брук Шилдс. Однако в 1979 году, по заказу музея Амона Картера, он сменил гламур на реализм, проехав 17 штатов и сняв 17 000 кадров.

"Его камера превратила анонимных людей в символы эпохи", — отмечают кураторы.

Экспозиция в Париже, городе, где Аведон когда-то учился у легендарного Артура Любича, включает не только портреты, но и архивные материалы: контакты, заметки, письма. Особый акцент сделан на технике мастера — использовании крупноформатной камеры 8 на 10, которая требовала от моделей неподвижности, что придавало снимкам почти скульптурную глубину.

Для европейцев эта выставка — шанс переосмыслить миф о Диком Западе через призму социальной фотографии. Как заявил на открытии директор фонда: "Аведон не просто запечатлел лица — он сохранил истории, которые Большой Америке было удобнее забыть". Проект, впервые показанный в Техасе в 1985-м, тогда шокировал публику, но сегодня его называют "визуальной поэмой о выживании".

Параллельно с ретроспективой в Париже стартует программа лекций о влиянии Аведона на современный документальный портрет. А для ценителей моды подготовлен спецпроект, сравнивающий его ранние работы для Vogue с поздними социальными исследованиями — два полюса, объединённые жаждой истины.

Уточнения

Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 — 1 октября 2004) — американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии.



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