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Алёна Водонаева обратилась к сыну Богдану с наставлением через свой Telegram-канал

0:57
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева публично обратилась к наследнику с назиданием.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева с сыном
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева с сыном

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент старого выпуска интеллектуальной передачи "Что? Где? Когда?".

"Богдан Алексеевич, это видео для вас. Знаю, что читаете ТГ-канал "VODA", — написала звезда телестройки под кадрами.

На видео ведущий задаёт знатокам вопрос о том, что почтительности к родителям недостаточно. По-настоящему любящий своих родителей человек, по словам Конфуция, должен заботиться ещё о ком-то.

Интеллектуальный игроки "ЧГК" правильно ответили, что человек должен заботиться в первую очередь о себе, тем самым делая приятное своим родителям.

Единственному сыну Водонаевой — 14 лет. Она иногда выходит в свет в компании своего наследника, который уже обгоняет мать по росту.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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