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Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу

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Шоу-бизнес

Бизнесмен Ян Абрамов триумфально закончил процесс по разделу имущества с певицей Алсу.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский объяснил, к чему пришли бывшие супруги в вопросе раздела имущества.

Юрист рассказал, что никакого мирного соглашения заключено не было.

"Закончился процесс триумфально для меня и для моего клиента", — цитирует слова адвоката "СтарХит".

Ян Абрамов, по словам Добровинского, запретил ему нападать на певицу Алсу на суде. Он отметил, что скованность "по рукам и ногам" не помешала ему расставить ловушки.

"Результат следующий — Алсу Абрамова отказалась от всех претензий", — заявил юрист.

Он отметил, что так как иски были отозваны, то ни о каком мирном соглашении и речи быть не может.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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