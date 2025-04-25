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Испанский стыд: Николаева ответила устроившей скандал Волочковой

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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева отреагировала на слова Анастасии Волочковой, которая предрекла дочери Ариадне Волочковой скорый развод.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова бурно отреагировала на решение дочери устроить скромную тихую свадьбу без журналистов.

Экс-прима Большого театра восприняла это решение как личное оскорбление. Она посоветовала наследнице не венчаться с избранником, так как этот союз, по её мнению, не продлится долго.

Мачеха Ариадны раскрыла главный секрет, который неизвестен даже Волочковой.

"Испанский стыд, простите! Комментировать это — ну за гранью. Да, они уже обвенчались, и пусть этот союз будет долгим!" — цитирует слова Николаевой Woman.ru.

Получается, что дочь не пригласила мать на таинство венчания.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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