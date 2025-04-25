Испанский стыд: Николаева ответила устроившей скандал Волочковой

Телеведущая Елена Николаева отреагировала на слова Анастасии Волочковой, которая предрекла дочери Ариадне Волочковой скорый развод.
Анастасия Волочкова бурно отреагировала на решение дочери устроить скромную тихую свадьбу без журналистов.
Экс-прима Большого театра восприняла это решение как личное оскорбление. Она посоветовала наследнице не венчаться с избранником, так как этот союз, по её мнению, не продлится долго.
Мачеха Ариадны раскрыла главный секрет, который неизвестен даже Волочковой.
"Испанский стыд, простите! Комментировать это — ну за гранью. Да, они уже обвенчались, и пусть этот союз будет долгим!" — цитирует слова Николаевой Woman.ru.
Получается, что дочь не пригласила мать на таинство венчания.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.
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