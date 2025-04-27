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Земфира* мечтает о России? Блогер заметил важную деталь в поведении певицы

0:38
Шоу-бизнес

Блогер Вадим Манукян предположил, что Земфира* (внесена Минюстом России в список иноагентов) сейчас старается сделать всё, чтобы её возвращение в Россию стало возможным. Об этом Манукян поговорил с изданием "Абзац".

Певица Земфира
Фото: commons.wikimedia.org by Denhud, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Певица Земфира

Манукян обратил внимание на то, что в последнее время Земфира* ничего не говорит про Украину на своих концертах, хотя раньше она активно её поддерживала.

"По всей видимости, она надеется на возвращение", — сказал Манукян, подчеркнув, что и другие артисты-иноагенты тоже могут захотеть вернуться после окончания СВО.

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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