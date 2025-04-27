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Кустов не будет: Ирина Дубцова откровенно рассказала о своих отношениях с Natan'ом

1:12
Шоу-бизнес

Стали известны некоторые подробности из жизни звёзд шоу-бизнеса во время съёмок реалити-шоу "Сокровища императора", в котором приняла участие певица Ирина Дубцова. Партнёром Ирины в этом шоу стал рэпер Natan.

Ирина Дубцова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Дубцова

Ирина Дубцова очень хорошо отозвалась про Natan'а. Во время съёмок Ирина и Натан не всегда понимали друг друга, но это не помешало их общению и взаимовыручке, однако ничего большего между ними не было.

"Натан молодец, с мужскими испытаниями справляется шикарно! Кустов не будет, мы просто коллеги и друзья", — приводит слова Ирины "7Дней".

Про саму Ирину отмечали, что на съёмках её поведение было как у избалованной девчонки, которая вечно чем-то недовольна. Сама певица объяснила, что заболела на съёмках и это мешало ей полноценно отдаваться работе.

"В первых сериях я болею. Что-то хватанула в самолёте по дороге на реалити. Конечно, я не нытик и очень собранная всегда, но монтаж делает из каждого героя шоу определённого персонажа, если есть на чём сделать акцент", — рассказала Дубцова.

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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