Кустов не будет: Ирина Дубцова откровенно рассказала о своих отношениях с Natan'ом

Стали известны некоторые подробности из жизни звёзд шоу-бизнеса во время съёмок реалити-шоу "Сокровища императора", в котором приняла участие певица Ирина Дубцова. Партнёром Ирины в этом шоу стал рэпер Natan.
Ирина Дубцова очень хорошо отозвалась про Natan'а. Во время съёмок Ирина и Натан не всегда понимали друг друга, но это не помешало их общению и взаимовыручке, однако ничего большего между ними не было.
"Натан молодец, с мужскими испытаниями справляется шикарно! Кустов не будет, мы просто коллеги и друзья", — приводит слова Ирины "7Дней".
Про саму Ирину отмечали, что на съёмках её поведение было как у избалованной девчонки, которая вечно чем-то недовольна. Сама певица объяснила, что заболела на съёмках и это мешало ей полноценно отдаваться работе.
"В первых сериях я болею. Что-то хватанула в самолёте по дороге на реалити. Конечно, я не нытик и очень собранная всегда, но монтаж делает из каждого героя шоу определённого персонажа, если есть на чём сделать акцент", — рассказала Дубцова.
Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).
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