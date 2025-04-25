Искусство объединило: Ургант в Грузии отдал последний долг Церетели

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Телеведущий Иван Ургант присоединился к церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели, которая проходит 24 и 25 апреля в тбилисском Музее современного искусства — учреждении, основанном самим мастером.

Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

Тело Церетели, скончавшегося 22 апреля в возрасте 91 года, доставили на родину для прощания. Ургант, находящийся в Грузии с концертной программой, не смог остаться в стороне.

"Для меня было бы непростительно не прийти. Зураб Константинович — человек с огромным сердцем, чья любовь к людям и искусству останется в вечности", — поделился ведущий, вспоминая о личном знакомстве с мэтром.

Церетели, автор монументальных работ в России и Грузии, ушёл из жизни после продолжительной болезни, оставив после себя наследие, включающее не только скульптуры, но и музейные проекты.

Панихида собрала коллег, друзей и поклонников художника. Музей, где выставлен гроб, стал символичным местом: именно здесь Церетели воплотил свою страсть к объединению культур. Ургант, известный любовью к Грузии, стал одним из немногих российских медийных лиц, публично отдавших дань памяти мастеру.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва выпустила новую песню, посвящённую отцу-фронтовику.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



Зура́б Константи́нович Церете́ли (груз. ზურაბ კონსტანტინეს ძე წერეთელი; 4 января 1934, Тифлис, Грузинская ССР, СССР — 22 апреля 2025, Москва, Россия) — советский, российский и грузинский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог.



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