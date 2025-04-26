Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают

26 апреля Люсе Чеботиной исполняется 27 лет. В этот день она даст праздничный концерт и заработает огромную сумму.
Если все билеты будут раскуплены, Люсин гонорар составит сумму более 20 миллионов рублей, поскольку билеты стоят недёшево: от 20 до 90 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
Ранее Лолита оценила поступок Чеботиной, которая отрезала волосы прямо на сцене. Это было не только смело и экстравагантно, но и опасно: певица в тот момент активно двигалась и могла пораниться ножницами, однако всё обошлось благополучно.
Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.
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