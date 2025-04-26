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Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают

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Шоу-бизнес

26 апреля Люсе Чеботиной исполняется 27 лет. В этот день она даст праздничный концерт и заработает огромную сумму.

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

Если все билеты будут раскуплены, Люсин гонорар составит сумму более 20 миллионов рублей, поскольку билеты стоят недёшево: от 20 до 90 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Ранее Лолита оценила поступок Чеботиной, которая отрезала волосы прямо на сцене. Это было не только смело и экстравагантно, но и опасно: певица в тот момент активно двигалась и могла пораниться ножницами, однако всё обошлось благополучно.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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